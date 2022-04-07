Следком РФ назвал причину взрывов на складе боеприпасов в Белгороде

Уголовное дело по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны было возбуждено по факту взрывов на складе боеприпасов в Белгороде 29 марта, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Причиной взрывов под Белгородом мог стать пожар на складе боеприпасов

По версии следствия, причиной происшествия стал ракетный удар, осуществлённый Вооружёнными силами Украины (ВСУ) с территории Харьковской области.

«Украинские военнослужащие, применив тактический ракетный комплекс «Точка-У», произвели в направлении Белгородской области не менее трёх пусков ракет, снаряжённых кассетными поражающими элементами, использование которых запрещено международными конвенциями».

По данным ведомства, в результате ракетного удара пострадали восемь россиян, повреждена 21 единица техники, в результате пожара и взрывов разрушен склад.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался комментировать вертолётный удар ВСУ по нефтебазе в российском Белгороде.

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:ВСУСледственный КомитетРакетный УдарВзрывБелгород
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