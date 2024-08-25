Guardian: ВСУ планируют демонстративно атаковать РФ западными ракетами

Украина собирается использовать дальнобойные ракеты Великобритании и Франции для ударов по территории России. Об этом сообщает британская газета «The Guardian» со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников.

Из-за атаки на Курск или обещаний Трампа? В США призвали изменить помощь Киеву

По мнению собеседников издания, так Киев якобы сможет повлиять на начало переговоров с Москвой.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ВСУ атаковали западными ракетами НIMARS гражданские объекты в Курской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:РоссияАтакаЗападРакетыВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры