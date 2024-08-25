Guardian: ВСУ планируют демонстративно атаковать РФ западными ракетами
25 августа 202412:36
Украина собирается использовать дальнобойные ракеты Великобритании и Франции для ударов по территории России. Об этом сообщает британская газета «The Guardian» со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников.
По мнению собеседников издания, так Киев якобы сможет повлиять на начало переговоров с Москвой.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ВСУ атаковали западными ракетами НIMARS гражданские объекты в Курской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru