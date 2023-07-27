GT: Китай стал сильнее и сможет ответить на агрессивные действия США

Как отмечается в материале, некоторые политики Соединенных Штатов извлекли неправильные уроки из противостояния 1950-х годов и используют их, чтобы «ввести в заблуждение» политику Вашингтона на международной арене. Тем самым они подталкивают США к разжиганию кризисов и конфликтов.

«Самая большая разница между нынешним временем и эпохой Корейской войны заключается в том, что мощь Китая значительно возросла», — пишет издание.

Корейская война стала для армии США «крупнейшим поражением в истории», но теперь последствия ущемления интересов безопасности и суверенитета Китая могут стать «гораздо более серьезными».

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Вашингтон должен быть готов к вооруженному конфликту с Китаем из-за Тайваня, напоминает RT.

