GT: Китай стал сильнее и сможет ответить на агрессивные действия США
Китай стал сильнее со времен Корейской войны и сможет ответить на агрессивную внешнюю политику США. Об этом пишет Global Times.
Как отмечается в материале, некоторые политики Соединенных Штатов извлекли неправильные уроки из противостояния 1950-х годов и используют их, чтобы «ввести в заблуждение» политику Вашингтона на международной арене. Тем самым они подталкивают США к разжиганию кризисов и конфликтов.
«Самая большая разница между нынешним временем и эпохой Корейской войны заключается в том, что мощь Китая значительно возросла», — пишет издание.
Корейская война стала для армии США «крупнейшим поражением в истории», но теперь последствия ущемления интересов безопасности и суверенитета Китая могут стать «гораздо более серьезными».
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Вашингтон должен быть готов к вооруженному конфликту с Китаем из-за Тайваня, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Кремль рассмотрит обращение основателя Group-IB, если оно поступит
- Песков: Ситуация с мятежом в Нигере обсуждается на саммите «РФ — Африка»
- Путин сделает заявление для СМИ по итогам саммита Россия - Африка
- Глава МИД Нигера заявил, что свергнутого президента Базума удерживают в резиденции
- ФСБ выявила еще один следовавший в Россию сухогруз со следами взрывчатки
- GT: Китай стал сильнее и сможет ответить на агрессивные действия США
- Генсек ООН подтвердил приверженность организации меморандуму по экспорту российского зерна
- Опрос: Россияне стали реже отказываться от отпуска и ремонта
- SpaceX за минуту до старта отменила запуск ракеты Falcon Heavy со спутником Jupiter 3
- Украине предрекли потерю поддержки США после ухода Байдена
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru