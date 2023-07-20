Американский сенатор обвинил Байдена в «капитуляции перед Китаем»

Политика американского лидера Джо Байдена и его спецпосланника по климату Джона Керри является экономической капитуляцией США перед Пекином, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление сенатора Джона Баррассо.

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По его словам, Керри направляется в КНР, чтобы размахивать там белым флагом. Парламентарий также обвинил Демократическую партию, в которой состоит президент США, в «одержимости климатической повесткой», которая подрывает безопасность Америки и играет на руку Пекину.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что решение России, КНР и Индии о создании новой валюты пошатнет финансовую гегемонию США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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