По его словам, Керри направляется в КНР, чтобы размахивать там белым флагом. Парламентарий также обвинил Демократическую партию, в которой состоит президент США, в «одержимости климатической повесткой», которая подрывает безопасность Америки и играет на руку Пекину.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что решение России, КНР и Индии о создании новой валюты пошатнет финансовую гегемонию США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

