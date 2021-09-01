Грузия отказалась от финансовой помощи Евросоюза

Отмечается, что речь идет о программе помощи на сумму 75 млн евро.

Премьер объяснил решение властей намерением Грузии сократить внешний долг. Однако, наблюдатели считают, что правящая партия страны «Грузинская мечта» могла отказаться от выполнения обязательств по соглашению с оппозицией.

Ранее в августе сообщалось, что Грузия не планирует восстанавливать дипломатические отношения с Россией из-за признания российской стороны независимости Абхазии и Южной Осетии.