В Грузии зарегистрировали первый случай смерти вакцинированного от COVID-19 пациента

Первый летальный исход среди прошедших полный курс вакцинации от коронавируса граждан зафиксирован в Грузии. Об этом сообщила журналистам министр здравоохранения республики Екатерина Тикарадзе.

«Конечно, это очень прискорбный факт. В мире есть такие единичные случаи, и он был зафиксирован и в Грузии. Однако это не должно стать поводом для паники», — цитирует Тикарадзе ТАСС.

У погибшего пациента было множество хронических заболеваний, медики не смогли его спасти. Министр не назвала вакцину, которой привился умерший, подчеркнув, что это «личная информация пациента».

Как отметила глава Минздрава Грузии, доля смертей среди полностью вакцинированных составляет 0,001%.

Тем временем в Греции зарегистрировали второй случай смерти полностью привитого от COVID-19 пациента. По данным газеты Proto Thema, погибший — 77-летний мужчина, страдавший от тяжелого основного заболевания. Первый летальный исход зафиксировали 16 августа в Салониках, при этом у пациента не было основных заболеваний, напоминает Газета.ру.

