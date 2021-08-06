Грузия заявила о неготовности восстанавливать дипотношения с Россией

Грузия не планирует восстанавливать дипломатические отношения с Россией из-за признания российской стороны независимости Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил глава правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.

По его словам, вопрос касается деоккупации страны и интеграции с Западом, поэтому является принципиальным и речь о восстановлении дипломатических отношений с Россией не идет.

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При этом Кобахидзе подчеркнул, что страна готова обсуждать с Россией торговые и экономические вопросы, развивать сотрудничество в этих сферах.

Ранее США, Великобритания, Франция, Ирландия, Норвегия, Эстония и Албания призвали Россию отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии и вывести оттуда войска. Соответствующее заявление они распространили в Совбезе ООН, приурочив к годовщине событий 2008 года.

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ТЕГИ:Дипломатические ОтношенияГрузия
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