Грузия заявила о неготовности восстанавливать дипотношения с Россией

При этом Кобахидзе подчеркнул, что страна готова обсуждать с Россией торговые и экономические вопросы, развивать сотрудничество в этих сферах.

Ранее США, Великобритания, Франция, Ирландия, Норвегия, Эстония и Албания призвали Россию отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии и вывести оттуда войска. Соответствующее заявление они распространили в Совбезе ООН, приурочив к годовщине событий 2008 года.

