Грузия заявила о неготовности восстанавливать дипотношения с Россией
Грузия не планирует восстанавливать дипломатические отношения с Россией из-за признания российской стороны независимости Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил глава правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.
По его словам, вопрос касается деоккупации страны и интеграции с Западом, поэтому является принципиальным и речь о восстановлении дипломатических отношений с Россией не идет.
При этом Кобахидзе подчеркнул, что страна готова обсуждать с Россией торговые и экономические вопросы, развивать сотрудничество в этих сферах.
Ранее США, Великобритания, Франция, Ирландия, Норвегия, Эстония и Албания призвали Россию отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии и вывести оттуда войска. Соответствующее заявление они распространили в Совбезе ООН, приурочив к годовщине событий 2008 года.
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