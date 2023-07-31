Китай ограничил экспорт комплектующих для беспилотников на два года

Речь идет о двигателях для некоторых моделей беспилотников, радиокоммуникационном оборудовании и средствах борьбы с БПЛА. Запрет вступит в силу 1 сентября 2023 года.

В ведомстве объяснили меру тем, что некоторые гражданские дроны могут переоборудовать для использования в военных целях.

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани назвал ложными обвинения Запада в том, что Тегеран поставляет России беспилотники. Дипломат отметил, что подобные утверждения ничем не доказаны, сообщает «Радиоточка НСН».

