Китай ограничил экспорт комплектующих для беспилотников на два года
Министерство коммерции КНР ввело двухлетний запрет на поставки за рубеж комплектующих для беспилотных летательных аппаратов и дронов гражданского назначения, пишет ТАСС.
Речь идет о двигателях для некоторых моделей беспилотников, радиокоммуникационном оборудовании и средствах борьбы с БПЛА. Запрет вступит в силу 1 сентября 2023 года.
В ведомстве объяснили меру тем, что некоторые гражданские дроны могут переоборудовать для использования в военных целях.
Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани назвал ложными обвинения Запада в том, что Тегеран поставляет России беспилотники. Дипломат отметил, что подобные утверждения ничем не доказаны, сообщает «Радиоточка НСН».
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