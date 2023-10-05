В Грузии встревожены возможным размещением в Абхазии базы ВМФ России

Документ размещен на сайте внешнеполитического ведомства закавказской республики.

В нем подчеркивается, что такие действия представляют собой грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Грузии.

«Мы призываем Российскую Федерацию соблюдать свои международные обязательства, выполнить соглашение о прекращении огня, заключенное 12 августа 2008 года при посредничестве Европейского союза», — говорится в заявлении грузинского внешнеполитического ведомства.

Реакция Тбилиси последовала после слов президента Абхазии Аслана Бжании о достижении соглашения с РФ о создании на территории республики нового пункта постоянного базирования кораблей Черноморского военно-морского флота России в Очамчирском районе.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался об идее присоединения Абхазии и Южной Осетии к России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

