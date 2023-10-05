В Грузии встревожены возможным размещением в Абхазии базы ВМФ России
Грузия обеспокоена информацией о возможном размещении пункта постоянного базирования Военно-морского флота России в Абхазии, говорится в заявлении грузинского МИД.
Документ размещен на сайте внешнеполитического ведомства закавказской республики.
В нем подчеркивается, что такие действия представляют собой грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Грузии.
«Мы призываем Российскую Федерацию соблюдать свои международные обязательства, выполнить соглашение о прекращении огня, заключенное 12 августа 2008 года при посредничестве Европейского союза», — говорится в заявлении грузинского внешнеполитического ведомства.
Реакция Тбилиси последовала после слов президента Абхазии Аслана Бжании о достижении соглашения с РФ о создании на территории республики нового пункта постоянного базирования кораблей Черноморского военно-морского флота России в Очамчирском районе.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался об идее присоединения Абхазии и Южной Осетии к России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: Россия начнет поставки газа в Казахстан и Узбекистан в октябре
- Путин: ВС РФ продвинулись на 12 участках в зоне спецоперации
- Путин: руководство России пока не определилось с будущим ЧВК
- Путин о крушении самолета Пригожина: в телах погибших нашли осколки гранат
- Контракты с Минобороны для участия в СВО заключили 335 тыс человек
- Директора фирмы задержали за взятку в два миллиона рублей
- Вучич заявил об откровенном разговоре с Зеленским в Испании
- Аксенов заверил, что Крыму не угрожает сухопутная операция ВСУ
- Путин: Украина продержится неделю в случае прекращения военной помощи
- В Грузии встревожены возможным размещением в Абхазии базы ВМФ России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru