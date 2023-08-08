Сенатор ответил пожелавшему вернуть Абхазию и Южную Осетию премьеру Грузии

Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, а Грузия должна наладить отношения со своими соседями. Такое заявление сделал первый замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров в разговоре с NEWS.ru.

В Грузии заявили, что оппозиция во время мятежа в России планировала взять Абхазию и Сочи

Таким образом, сенатор прокомментировал слова премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, который заявил, что страна хочет вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию.

Джабаров отметил, что для России главное, чтобы война не исходила из этого региона, чтобы Грузия, Абхазия и Южная Осетия работали и жили ради собственных интересов и задач.

Ранее экс-президент Абхазии, премьер республики Александр Анкваб в эфире НСН назвал глупостями планы грузинской оппозиции войти в Абхазию и захватить Сочи, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на заседании Совета Федерации РФ. Фото: РИА Новости.
ТЕГИ:АбхазияГрузия

Горячие новости

Все новости

партнеры