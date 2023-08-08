Сенатор ответил пожелавшему вернуть Абхазию и Южную Осетию премьеру Грузии
Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, а Грузия должна наладить отношения со своими соседями. Такое заявление сделал первый замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров в разговоре с NEWS.ru.
Таким образом, сенатор прокомментировал слова премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, который заявил, что страна хочет вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию.
Джабаров отметил, что для России главное, чтобы война не исходила из этого региона, чтобы Грузия, Абхазия и Южная Осетия работали и жили ради собственных интересов и задач.
Ранее экс-президент Абхазии, премьер республики Александр Анкваб в эфире НСН назвал глупостями планы грузинской оппозиции войти в Абхазию и захватить Сочи, сообщает «Радиоточка НСН».
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