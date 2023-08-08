Сенатор ответил пожелавшему вернуть Абхазию и Южную Осетию премьеру Грузии

Таким образом, сенатор прокомментировал слова премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, который заявил, что страна хочет вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию.

Джабаров отметил, что для России главное, чтобы война не исходила из этого региона, чтобы Грузия, Абхазия и Южная Осетия работали и жили ради собственных интересов и задач.

Ранее экс-президент Абхазии, премьер республики Александр Анкваб в эфире НСН назвал глупостями планы грузинской оппозиции войти в Абхазию и захватить Сочи, сообщает «Радиоточка НСН».

