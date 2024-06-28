Грузия и Молдавия не присоединились к решению о передаче Киеву доходов от активов РФ
Пять государств из восьми стран - кандидатов на вступление в Евросоюз присоединились к решению о передаче Украине доходов от замороженных активов России. Об этом заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель.
Он отметил, что Северная Македония, Албания, Украина, Черногория и Босния и Герцеговина присоединились к решению Совета ЕС. При этом Грузии, Молдавии и Сербии в этом списке нет, уточнил Боррель.
Страны-кандидаты обязаны по условиям приема в Евросоюз поддерживать все внешнеполитические решения Брюсселя, хотя они никак не влияют на их принятие.
Ранее сообщалось, что доходы от активов России пойдут на финансирование боеприпасов, артиллерии, ракет и систем ПВО для Киева, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Фальсификат молочной продукции в России сократился в 150 раз
- Россельхознадзор: Изучаются запросы Ирана и Таиланда по поставкам яиц в РФ
- В Москве мужчину приговорили к пожизненному сроку за поджог общежития
- Силовики задержали собственницу здания во Фрязино, где произошел пожар
- Песков заявил, что Путин не ставил будильник ради дебатов в США
- Жителям Белгородской области раздадут около пяти тысяч огнетушителей
- Невролог рассказал, что лень приводит к развитию деменции и диабета
- Более 30 новых звезд появятся на «Аллее славы» в Голливуде в 2025 году
- Грузия и Молдавия не присоединились к решению о передаче Киеву доходов от активов РФ
- Мужа Блиновской объявили розыск из-за неявки к следователю
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru