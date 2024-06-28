Грузия и Молдавия не присоединились к решению о передаче Киеву доходов от активов РФ

Пять государств из восьми стран - кандидатов на вступление в Евросоюз присоединились к решению о передаче Украине доходов от замороженных активов России. Об этом заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель.

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Он отметил, что Северная Македония, Албания, Украина, Черногория и Босния и Герцеговина присоединились к решению Совета ЕС. При этом Грузии, Молдавии и Сербии в этом списке нет, уточнил Боррель.

Страны-кандидаты обязаны по условиям приема в Евросоюз поддерживать все внешнеполитические решения Брюсселя, хотя они никак не влияют на их принятие.

Ранее сообщалось, что доходы от активов России пойдут на финансирование боеприпасов, артиллерии, ракет и систем ПВО для Киева, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Антон Подгайко
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