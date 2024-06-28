Грузия и Молдавия не присоединились к решению о передаче Киеву доходов от активов РФ

В Подмосковье задержана собственница здания во Фрязине, в котором произошел пожар

Центральной площадкой для празднования выпускного традиционно станет Парк Горького

В 2023 году прошли торги по продаже и аренде 2 тысяч коммерческих зданий и помещений

Мужчину, который поджег общежитие в Москве, приговорили к пожизненному лишению свободы

В ближайшие дни температура в столице превысит 30 градусов

На Чистопрудном бульваре в субботу пройдет детский конкурс по созданию мини-скульптур