Нидерланды: €1,4 млрд доходов от активов РФ пойдут на ракеты и ПВО для Украины

Доходы от активов России пойдут на финансирование боеприпасов, артиллерии, ракет и систем ПВО для Киева, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот.

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Речь идет о сумме в 1,4 миллиарда евро. Эти средства будут доступны летом. Их перечислят в Европейский фонд мира.

До этого глава евродипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС утвердил решение о направлении первого транша в 1,4 млрд евро доходов от российских активов на военную помощь Киеву.

Ранее Минфин США отказался считать воровством передачу Украине доходов от активов РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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