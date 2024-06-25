Нидерланды: €1,4 млрд доходов от активов РФ пойдут на ракеты и ПВО для Украины
Доходы от активов России пойдут на финансирование боеприпасов, артиллерии, ракет и систем ПВО для Киева, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот.
Речь идет о сумме в 1,4 миллиарда евро. Эти средства будут доступны летом. Их перечислят в Европейский фонд мира.
До этого глава евродипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС утвердил решение о направлении первого транша в 1,4 млрд евро доходов от российских активов на военную помощь Киеву.
Ранее Минфин США отказался считать воровством передачу Украине доходов от активов РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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