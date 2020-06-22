Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Журналист грузинского телеканала Mtavari Arkhi Георгий Габуния в очередной раз оскорбил президента России Владимира Путина, заочно обратившись к нему на русском языке.
В своей программе Post Factum Габуния заявил, что считает себя «солдатом слова» и, находясь на поле брани, имеет право использовать слово в качестве оружия. При этом он задался вопросом, «жалел» ли Путин оружия для Грузии.
«Разве что не сбросил на нашу землю атомную бомбу», - подчеркнул журналист.
Габуния добавил, что не сомневается в том, глава Чечни Рамзан Кадыров «заказал» его убийство, отметив, что не боится смерти.
Летом 2019 года Габуния грязно обругал Путина в эфире телеканала «Рустави 2», после чего был уволен с работы. Недавно в Грузии заявили, что задержали 38-летнего россиянина по подозрению в подготовке покушения на журналиста.
Сам Кадыров впоследствии опроверг заявления, что якобы заказал убийство Габунии. «Господа, поверьте, если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит», - цитирует главу Чечни РИА ФАН.
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