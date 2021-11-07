Саакашвили решил отказался от лекарств после публикации кадров, на которых он ест в тюрьме

«Михаил Саакашвили отказался от лекарств, прохождения тестов и переливаний. Он больше не хочет, чтобы ему что-то проводили в этом учреждении», - заявил медик.

Также Кипшидзе подтвердил связь решения задержанного политика и размещения видео в Интернете.

Специальная пенитенциарная служба Министерства юстиции Грузии распространила видеоматериалы, из которых явно понятно, что объявивший голодовку Михаил Саакашвили принимает пищу. На кадрах в медпункте тюрьмы политик окружен врачами, он выглядит похудевшим, но не изможденным. По словам министра юстиции Грузии Рати Брегадзе, Саакашвили употребляет в пищу соки и каши при публичном отказе от еды.

