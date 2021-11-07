Саакашвили решил отказался от лекарств после публикации кадров, на которых он ест в тюрьме
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, объявивший о голодовке в тюрьме, отказался от лечения после того, как Минюст обнародовал кадры, на которых заключенный принимает пищу. Об этом в воскресенье сообщает ТАСС со ссылкой на личного врача бывшего грузинского лидера Николоаз Кипшидзе.
«Михаил Саакашвили отказался от лекарств, прохождения тестов и переливаний. Он больше не хочет, чтобы ему что-то проводили в этом учреждении», - заявил медик.
Также Кипшидзе подтвердил связь решения задержанного политика и размещения видео в Интернете.
Специальная пенитенциарная служба Министерства юстиции Грузии распространила видеоматериалы, из которых явно понятно, что объявивший голодовку Михаил Саакашвили принимает пищу. На кадрах в медпункте тюрьмы политик окружен врачами, он выглядит похудевшим, но не изможденным. По словам министра юстиции Грузии Рати Брегадзе, Саакашвили употребляет в пищу соки и каши при публичном отказе от еды.
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