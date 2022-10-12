Грузинский аналитик: Народ не поддержит введение виз для россиян

Ранее депутаты парламента Грузии от оппозиционной партии «Лело» внесли на рассмотрение законопроект о введении виз для граждан России. Мамрадзе выразил сомнение, что идею оппозиции поддержит грузинский народ.

«Общественное мнение, думаю, не поддержит эту инициативу. Поток туристов из России, многие из которых не остаются надолго, а выезжают в другие страны, положительно действует, в том числе, на экономику Грузии. Тем более, что по отношению к россиянам у грузин никогда не было отрицательных эмоций, даже в августе 2008 года, о чем рассказывали многие российские журналисты, приехавшие тогда в Грузию. Оппозиция постоянно обвиняет власти в пророссийских настроениях, в продажности, в том, что руководство страны препятствует вступлению Грузии в ЕС и НАТО. Вряд ли у нее что-то получится», — подчеркнул Мамрадзе.

Собеседник НСН отметил, что подобная инициатива со стороны оппозиции далеко не нова.

«Оппозиция, а это в основном ненавистные очень многим в Грузии сообщники Саакашвили, выступающие под разными названиями, постоянно пытается устроить провокации, добиться обострения и так достаточно напряженных после 2008 года отношений между Грузией и Россией. Особенно они активизировались после событий 24 февраля. Звучат предложения отправлять группы добровольцев на чартерных рейсах воевать в Украину, абсурдные требования ввести экономические санкции, от которых пострадает только грузинское население. Сейчас они предложили новую идею — ввести визы для россиян», — посетовал аналитик.

Мамрадзе отметил, что и в свете последних событий, связанных со спецоперацией и частичной мобилизацией, отношения грузин и россиян не изменились в худшую сторону.

«Удивительно, но за все время не было ни одного инцидента, конфликта между нашими народами. Уверен, если бы это произошло хоть раз, об этом раструбили бы на весь мир те же нацисты Саакашвили, но даже им сказать нечего. Россияне ведут себя, соблюдая все грузинские законы», — заверил он.

Ранее стало известно, что жители Тбилиси потребовали от россиян покинуть Грузию.

