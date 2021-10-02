Киев намерен забрать Саакашвили из Грузии

«Ожидаем понятного ответа от органов Грузии и будем принимать решения после консультаций на уровне министров иностранных дел, сейчас наш МИД занимается этим. <…> Он [Саакашвили] гражданин Украины, и мы должны забрать своего гражданина», — цитирует Подоляка Газета.ru.

Напомним, Саакашвили был задержан ранее в пятницу, 1 октября в Грузии. На родине ему грозит до девяти лет лишения свободы. Он заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Также Саакашвили является фигурантом дел о погроме телекомпании «Имеди», разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, его также подозревают в растрате средств из госбюджета. По этим делам приговоры не вынесены.

