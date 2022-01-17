«Груз проблем»: Политолог поставил под сомнение компетентность главы Коми

Угольная промышленность и лесной комплекс в Коми имеют большой ряд проблем, заявил Владимир Климанов. 

До назначения на пост главы Коми Владимир Уйба работал в федеральных органах исполнительной власти, это и могло стать препятствием для решения большого круга проблем в регионе, заявил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Глава республики Коми Владимир Уйба 17 января заявил, что принял решение отправить в отставку правительство региона. По его словам, роспуск кабмина связан с новыми стратегическими задачами развития региона, а также необходимостью диверсификации экономики по плану, утвержденному на федеральном уровне.

«Тут я могу даже выразить какое-то сожаление в том, что для Коми уже не первый раз такие потрясения в руководстве региона. Один из прежних глав Гайзер был смещен в результате коррупционных дел. Позже руководителями региона становились представители федеральных структур, Гапликов и Уйба. Они работали в федеральных органах исполнительной власти до того, как стали главами республики. Наладить адекватный диалог с элитами, которые сформированы в республике, этим органам власти тяжело. Также, тяжело решить и тот груз проблем, который имеется. Республика при этом достаточно многогранна. С одной стороны, она отличается в позитивную сторону в силу предприятий сырьевых отраслей и нефтегазового сектора. Но, в то же время, угольная промышленность испытывает очевидный кризис. Ситуация в поселках, близких к Воркуте, требует какого-то нового адекватного решения. То же самое с лесным комплексом в целом. С одной стороны, достаточно высока доля иностранных инвесторов. С другой стороны, определенные проблемы в этом секторе тоже существуют», - сказал Климанов.

Политолог подчеркнул, что нарастающие проблемы в разных сферах региона могут быть связаны с недостаточной компетентностью руководства республики.

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«Проблема усугубляется возможно тем, что руководитель, работавший до этого в федеральных структурах, оказался в руководстве республики, которая имеет более широкий круг вопросов. А не тех, в которых он действительно компетентно до этого разбирался. Вот это вникание в новый круг вопросов не всегда проходит безболезненно. Есть определенного рода сложности при решении задач в конкретном регионе. Но в его адрес я не слышал ничего специально негативного», - резюмировал Климанов.

Полномочия нового председателя правительства Уйба возложил на министра экономического развития и промышленности республики Эльмиру Ахмееву. Остальные министры продолжат работу в статусе исполняющих обязанностей до назначения нового правительства.

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ФОТО: РИА Новости
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