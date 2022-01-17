«Груз проблем»: Политолог поставил под сомнение компетентность главы Коми

Глава республики Коми Владимир Уйба 17 января заявил, что принял решение отправить в отставку правительство региона. По его словам, роспуск кабмина связан с новыми стратегическими задачами развития региона, а также необходимостью диверсификации экономики по плану, утвержденному на федеральном уровне.

«Тут я могу даже выразить какое-то сожаление в том, что для Коми уже не первый раз такие потрясения в руководстве региона. Один из прежних глав Гайзер был смещен в результате коррупционных дел. Позже руководителями региона становились представители федеральных структур, Гапликов и Уйба. Они работали в федеральных органах исполнительной власти до того, как стали главами республики. Наладить адекватный диалог с элитами, которые сформированы в республике, этим органам власти тяжело. Также, тяжело решить и тот груз проблем, который имеется. Республика при этом достаточно многогранна. С одной стороны, она отличается в позитивную сторону в силу предприятий сырьевых отраслей и нефтегазового сектора. Но, в то же время, угольная промышленность испытывает очевидный кризис. Ситуация в поселках, близких к Воркуте, требует какого-то нового адекватного решения. То же самое с лесным комплексом в целом. С одной стороны, достаточно высока доля иностранных инвесторов. С другой стороны, определенные проблемы в этом секторе тоже существуют», - сказал Климанов.

Политолог подчеркнул, что нарастающие проблемы в разных сферах региона могут быть связаны с недостаточной компетентностью руководства республики.