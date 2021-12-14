Конституционный комитет Совфеда разрешил региональным властям избираться на более, чем два срока подряд

Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству разрешил региональным властям избираться на более, чем два срока подряд. Об этом сообщает ряд СМИ.

Закон об организации публичной власти в субъектах РФ также запрещает региональным руководителям именоваться президентами.