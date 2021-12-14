Конституционный комитет Совфеда разрешил региональным властям избираться на более, чем два срока подряд

Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству разрешил региональным властям избираться на более, чем два срока подряд. Об этом сообщает ряд СМИ.

Закон об организации публичной власти в субъектах РФ также запрещает региональным руководителям именоваться президентами.

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Ранее Госдума приняла во II чтении правительственный законопроект о региональной власти в России, согласно которому федеральные и региональные органы могут передавать друг другу часть своих полномочий, если это не будет противоречить основному закону.

Ранее глава региона не мог избираться на пост более двух раз подряд. Отмечается, что теперь число сроков нахождения у власти губернаторов будут определяться региональным заксобранием. При этом президент РФ может по любым основаниям прекратить деятельность глав регионов.

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Фото: council.gov.ru
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