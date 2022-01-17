Глава Коми отправил правительство республики в отставку

По его словам, роспуск кабмина связан с новыми стратегическими задачами развития, а также необходимостью диверсификации экономики по плану, утверждённому на федеральном уровне.

«Хочу поблагодарить коллег за совместную работу... Прошу продолжить работу в статусе исполняющих обязанности до назначения нового состава правительства», - отметил Уйба.

Глава Коми также добавил, что полномочия нового председателя правительства будут возложены на министра экономического развития и промышленности региона Альмиру Ахмееву.

Ранее Печорское управление Ростехнадзора приостановило добычу угля на шахте «Комсомольская» в Республике Коми из-за повышенной концентрации метана, сообщает RT.

