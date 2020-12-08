Груз несбывшихся ожиданий. Почему «умирают» проекты Кудрина
Политолог Алексей Мухин в эфире НСН высказал мнение, что общественные проекты главы Счётной палаты были созданы в ответ на запросы либералов, но не получили политического воплощения и изжили себя.
Основанный экс-министром финансов РФ, ныне главой Счётной палаты Алексеем Кудриным Фонд развития гражданских инициатив «Диалог» после Нового года будет реорганизован и фактически прекратит существование в нынешнем виде, утверждают источники СМИ. Кроме того, идут разговоры о расформировании Комитета гражданских инициатив Кудрина.
Политолог Алексей Мухин в эфире НСН заявил, что считает этот процесс естественным.
«Они какое-то время исполняли роль площадок, на которых выступали либералы, они формировали определённый контент. С течением времени стало понятно, что они себя изжили, и вот они умирают. Это естественный путь вымирания структур, которые не имеют политического воплощения либо перестают быть площадками, где производится качественный контент», - полагает он.
По мнению собеседника НСН, оба проекта возникли как ответ на потребности российских либералов, однако либеральные структуры в России редко бывают успешными.
«У Алексея Кудрина очень ярко выраженная потребность заниматься общественными инициативами и политикой. К тому же надо учитывать, что к господину Кудрину есть запрос со стороны либерального сообщества на то, чтобы оформить его потенциал и его близость к президенту как политическую составляющую. Но создание политической партии для либералов практически всегда было достаточно неуспешным проектом. Исключение составляют «Яблоко» - самая старая либеральная партия, которая потихонечку деградирует, и СПС, который одно время был партией власти, но довольно короткий период. Помимо этих двух проектов, успешных либеральных партийных образований в российской истории современного периода просто нет. От Кудрина постоянно ожидают, что он либо организует, либо возглавит подобную структуру. Кудрин, идя навстречу этим ожиданиям, периодически создаёт какие-то общественные проекты — протопартии. К сожалению для них, они не реализуются в качестве политических проектов, и умирают», - считает Мухин.
Источники РБК утверждают, что Кудрин «тяготится КГИ уже несколько лет» и сейчас ему самому не нужна такая политическая активность. Опрошенные изданием эксперты полагают, что проект был нужен Кудрину для сохранения в публичной политике после ухода с поста министра финансов. Но теперь, после назначения в Счётную палату, ему важна уже не публичность, а доверие президента, говорит политолог Константин Калачев.
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