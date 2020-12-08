СМИ: Фонд гражданских инициатив Кудрина расформируют

Основанный главой Счетной палаты Алексеем Кудриным фонд «Диалог», занимающийся поддержкой Комитета гражданских инициатив, будет закрыт в начале следующего года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

При этом два крупных успешных проекта фонда — Общероссийский гражданский форум и Национальная премия «Гражданская инициатива» - продолжат развиваться.