СМИ: Фонд гражданских инициатив Кудрина расформируют
Основанный главой Счетной палаты Алексеем Кудриным фонд «Диалог», занимающийся поддержкой Комитета гражданских инициатив, будет закрыт в начале следующего года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
При этом два крупных успешных проекта фонда — Общероссийский гражданский форум и Национальная премия «Гражданская инициатива» - продолжат развиваться.
По данным издания, часть сотрудников «Диалога» могут перейти в другие основанные Кудриным НКО.
Комитет гражданских инициатив создан Кудриным в 2012 году, тогда же возник Фонд Кудрина по развитию гражданских инициатив (сейчас фонд «Диалог»). После того, как Кудрин был назначен председателем Счетной палаты в 2018 году, КГИ возглавил экс-министр экономики, научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин.
Накануне Алексей Кудрин прокомментировал пост экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса в Facebook, где последний запечатлел выстрел из гаубицы в ходе визита в Петропавловскую крепость, пишет «Газета.ру».
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