Группа ABBA запретила Трампу использовать свою музыку в президентской кампании
Шведская музыкальная группа АВВА и компания Universal Music потребовали от кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа не использовать музыку коллектива в ходе предвыборной кампании. Об этом сообщает шведская газета Svenska Dagbladet со ссылкой на заявление музыкального лейбла.
Уточняется, что исполнители не получали запросов на использование музыки от команды Трампа и также не выдавали соответствующих разрешений.
Хиты группы The Winner Takes It All, Money, Money, Money и Dancing Queen звучали в июле 2024 года на предвыборном митинге политика в Миннесоте.
Ранее американская певица Бейонсе разрешила вице-президенту США Камале Харрис использовать свою композицию Freedom во время президентской кампании. Политик вышла под эту песню во время своего первого визита в предвыборный штаб, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Малый театр откроет новый сезон «Ревизором»
- Глава Генштаба армии Афганистана заявил об уничтожении ИГ в стране
- В Центробанке РФ допустили изменение ключевой ставки
- Группа ABBA запретила Трампу использовать свою музыку в президентской кампании
- Пользователи пожаловались на сбой в работе маркетплейса Wildberries
- СМИ: Дуров остался доволен решением парижского суда
- Масштабная программа ко Дню знаний пройдет в Музее Победы
- В Белоруссии появится свой «YouTube»
- Режим повышенной готовности ввели в Ростовской области, где горит топливо
- «1000 голов»: Криштиану Роналду назвал свою цель в карьере
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru