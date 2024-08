Группа ABBA запретила Трампу использовать свою музыку в президентской кампании

Уточняется, что исполнители не получали запросов на использование музыки от команды Трампа и также не выдавали соответствующих разрешений.

Хиты группы The Winner Takes It All, Money, Money, Money и Dancing Queen звучали в июле 2024 года на предвыборном митинге политика в Миннесоте.

Ранее американская певица Бейонсе разрешила вице-президенту США Камале Харрис использовать свою композицию Freedom во время президентской кампании. Политик вышла под эту песню во время своего первого визита в предвыборный штаб, напоминает «Радиоточка НСН».