Трамп выступил на уличном митинге впервые после покушения

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп выступил на уличном митинге впервые после покушения. Об этом пишет The New York Times.

Трамп заступился за сотрудницу Секретной службы, прикрывшей его при покушении

По данным издания, речь идёт о мероприятии в городе Эшборо в Северной Каролине. Митинг проходил у ангара в авиационном музее, трибуна была огорожена пуленепробиваемым стеклом, а вид на сцену с расстояния перегородили большими контейнерами.

Отмечается, что самого Трампа защищали не менее пяти человек в форме, также вокруг площадки дежурили несколько снайперов.

Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что после покушений на Трампа и премьер-министра Словакии Роберта Фицо, в опасности находится сербский президент Александр Вучич, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: AP / ТАСС
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