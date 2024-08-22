Трамп выступил на уличном митинге впервые после покушения
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп выступил на уличном митинге впервые после покушения. Об этом пишет The New York Times.
По данным издания, речь идёт о мероприятии в городе Эшборо в Северной Каролине. Митинг проходил у ангара в авиационном музее, трибуна была огорожена пуленепробиваемым стеклом, а вид на сцену с расстояния перегородили большими контейнерами.
Отмечается, что самого Трампа защищали не менее пяти человек в форме, также вокруг площадки дежурили несколько снайперов.
Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что после покушений на Трампа и премьер-министра Словакии Роберта Фицо, в опасности находится сербский президент Александр Вучич, сообщает «Свободная пресса».
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