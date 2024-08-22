Трамп выступил на уличном митинге впервые после покушения

По данным издания, речь идёт о мероприятии в городе Эшборо в Северной Каролине. Митинг проходил у ангара в авиационном музее, трибуна была огорожена пуленепробиваемым стеклом, а вид на сцену с расстояния перегородили большими контейнерами.

Отмечается, что самого Трампа защищали не менее пяти человек в форме, также вокруг площадки дежурили несколько снайперов.

Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что после покушений на Трампа и премьер-министра Словакии Роберта Фицо, в опасности находится сербский президент Александр Вучич, сообщает «Свободная пресса».

