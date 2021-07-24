Грудинин отрицает владение акциями иностранной компании
Бизнесмен Павел Грудинин, которого ЦИК России исключил из федерального списка кандидатов на выборы в Госдуму от КПРФ, заявил на заседании комиссии, что не имеет никакого отношения к зарубежной компании.
«Могу вам сказать, что налоговая инспекция прекрасно уведомлена, поскольку все документы, которые я перечислил, передавались в инспекцию Москвы и МО, что никакого предприятия у Грудинина с 15 апреля 2017 года не было. Именно поэтому в президентские выборы никто меня не снимал с должности кандидата в президенты... Есть на это все документы, что в декабре 18-го года это предприятие (Бонтро, зарегистрированное в Белизе – прим. НСН) прекратило свое существование, поэтому оснований для снятия меня из списков нет», - заявил директор подмосковного «Совхоза имени Ленина».
По словам политика, документы, представленные Генпрокуратурой, никак не связаны с Бонтро.
«То, что приложил к своему письму заместитель генпрокурора - совершенно другие документы, они никакого отношения к Белизу не имеют... Они получили ответ из какой-то компании "Пруденшиал Траст Корпорейшн Лимитед", хотя на самом деле регистратором данной компании является другая совершенно компания. Почему заместитель генпрокурора послал запрос в эту компанию, хотя их там больше 20-ти - это отдельный разговор», - цитирует Грудинина РИА Новости.
Напомним, в связи с поданным заявлением Ирины Грудининой проведена проверка Генеральной прокуратурой РФ, которая подтвердила – бизнесмен не выполнил требования российского законодательства к кандидатам на участие в выборах. По словам зампреда ЦИК РФ Николая Булаева, Генпрокуратура сообщила, что кандидат от коммунистов владеет долей в иностранной компании. Таким образом, это является основанием для исключения Грудинина из федерального списка КПРФ.
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