Без клубнички. ЦИК исключил Грудинина из списка кандидатов от КПРФ
Центризбирком России зарегистрировал список кандидатов КПРФ на выборы в Госдуму без Павла Грудина. КПРФ решила судиться.
Центральная избирательная комиссия России приняла решение об исключении директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина из федерального списка кандидатов на выборах в Госдуму от КПРФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление ЦИК, принятое на заседании ЦИК в субботу, 24 июля.
«Зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва, выдвинутый партией КПРФ в количестве 344 человек», - говорится в документе.
Остальные кандидаты, вошедшие в список, прошли регистрацию ЦИК.
Накануне экс-супруга Грудинина Ирина направила письмо в ЦИК, в котором сообщила, что политик владеет долей в зарубежной офшорной компании. По ее информации, бизнесмен не задекларировал ее при подаче документов в качестве кандидата в Госдуму. По данным адвокатов, речь идет о «Бонтро ЛТД» в Белизе, напоминает Газета.ru.
В связи с поданным заявлением Ирины Грудининой проведена проверка Генеральной прокуратурой РФ, которая подтвердила – бизнесмен не выполнил требования российского законодательства к кандидатам на участие в выборах. По словам зампреда ЦИК РФ Николая Булаева, Генпрокуратура подтвердила, что кандидат от коммунистов владеет долей в иностранной компании. Таким образом, это является основанием для исключения Грудинина из федерального списка КПРФ.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова подчеркнула, что комиссия не вправе «заниматься расследованием и давать оценку», поэтому приняла решение на основании данных Генпрокуратуры РФ.
«Сначала рабочая группа (Центризбиркома) рекомендовала зарегистрировать Грудинина. Те документы, которые были им представлены, мы рассмотрели, и у нас не было оснований ему не доверять (...). К заявлению Ирины Грудининой (бывшей жены кандидата - ИФ) не было приложено никаких документов, поэтому сначала мы приняли решение рекомендовать о регистрации (Грудинина)», - цитирует главу Центризбиркома «Интерфакс».
По словам юриста Артема Игнатенко, который представляет Ирину Грудинину, у него на руках есть оригиналы документов, «подтверждающих владение Павлом Николаевичем белизской офшорной компанией». В том числе выписка из госреестра Белиза, подтверждающая, что Грудинин является акционером иностранной компании Bontro.
«Мы готовы представить их на обозрение. Уверяем, что документы являются подлинными. Заявляю об этом официально, осознавая всю ответственность. Вся информация, которая была сказана, достоверна», - приводит слова Игнатенко ТАСС.
Причиной политического фиаско Грудинина стала «ситуация электоральной уязвимости», которую сформировали бывшая супруга и сын политика, обвиняя его в рейдерском захвате Совхоза им. Ленина, считают авторы Telegram-канала «Незыгарь».
«Снятие Грудинина закономерно. Инициатива Зюганова и группы товарищей рассматривалась как провокация. Учитывая историю Грудинина, которая чуть не привела к кризису президентской избирательной кампании. Дальнейшая судьба Грудинина может оказаться в руках силовиков. Стратегия постоянной провокации может серьезно сказаться на его судьбе», - говорится в сообщении.
Также сделан вывод о том, что КПРФ «нуждается в таких скандальных кейсах», чтобы активизировать общественный дискурс о своей оппозиционности.
Тезис подтверждается заявлением лидера коммунистов Геннадия Зюганов, который сообщил, что КПРФ подаст апелляцию в Верховный суд на решение ЦИК РФ об исключении Грудинина из списка партии на выборы в Госдуму.
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