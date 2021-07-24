Без клубнички. ЦИК исключил Грудинина из списка кандидатов от КПРФ

Накануне экс-супруга Грудинина Ирина направила письмо в ЦИК, в котором сообщила, что политик владеет долей в зарубежной офшорной компании. По ее информации, бизнесмен не задекларировал ее при подаче документов в качестве кандидата в Госдуму. По данным адвокатов, речь идет о «Бонтро ЛТД» в Белизе, напоминает Газета.ru.

В связи с поданным заявлением Ирины Грудининой проведена проверка Генеральной прокуратурой РФ, которая подтвердила – бизнесмен не выполнил требования российского законодательства к кандидатам на участие в выборах. По словам зампреда ЦИК РФ Николая Булаева, Генпрокуратура подтвердила, что кандидат от коммунистов владеет долей в иностранной компании. Таким образом, это является основанием для исключения Грудинина из федерального списка КПРФ.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова подчеркнула, что комиссия не вправе «заниматься расследованием и давать оценку», поэтому приняла решение на основании данных Генпрокуратуры РФ.

«Сначала рабочая группа (Центризбиркома) рекомендовала зарегистрировать Грудинина. Те документы, которые были им представлены, мы рассмотрели, и у нас не было оснований ему не доверять (...). К заявлению Ирины Грудининой (бывшей жены кандидата - ИФ) не было приложено никаких документов, поэтому сначала мы приняли решение рекомендовать о регистрации (Грудинина)», - цитирует главу Центризбиркома «Интерфакс».