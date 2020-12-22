Сын Грудинина заявил, что подал заявление на вступление в «Единую Россию»

Пресс-служба Мособлизбиркома также сообщила, что 20 декабря Грудинин-младший прошел в Совет депутатов Ленинского городского округа по одномандатному округу №14. За Артема Грудинина отдали голос более 500 человек.

Грудинин рассказал агентству, что "только отправил документы" для вступления во фракцию "ЕР", и подчеркнул, что надеется на положительное решение по своему заявлению.

