Сын Грудинина заявил, что подал заявление на вступление в «Единую Россию»
Сын бывшего кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина Артем заявил, что подал заявление на вступление в партию "Единая Россия", а также выразил надежду, что придет положительное решение. Об этом сообщает РИА Новости.
Пресс-служба Мособлизбиркома также сообщила, что 20 декабря Грудинин-младший прошел в Совет депутатов Ленинского городского округа по одномандатному округу №14. За Артема Грудинина отдали голос более 500 человек.
Грудинин рассказал агентству, что "только отправил документы" для вступления во фракцию "ЕР", и подчеркнул, что надеется на положительное решение по своему заявлению.
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