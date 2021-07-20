Зюганов подтвердил участие Грудинина на выборах в Госдуму
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов подтвердил участие бывшего кандидата в президенты России Павла Грудинина в выборах в Госдуму от партии КПРФ .
«По поводу очередных инсинуаций вокруг Павла Николаевича Грудинина, который входит в общефедеральную часть списка КПРФ, официально заявляю: Грудинин идет на выборы, и никто его из списка убирать не будет», - заявил Зюганов в своем Telegram-канале.
Лидер КПРФ отметил, что у партии есть утвержденные кандидаты, с которыми КПРФ идет на выборы, и помешать этим планам не удастся никому. «И ничье недовольство нас не волнует», - подчеркнул Зюганов.
Ранее в СМИ появилась информация, что Грудинина могут убрать из общефедеральной части списка КПРФ
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