Песков прокомментировал решение Турции не признавать итогов выборов в Крыму

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что наличие разногласий по существенным вопросам «не должно являться препятствием» для развития российско-турецких отношений, сообщает ТАСС.

По его словам, в Кремле сожалеют в связи с заявлением Турции о непризнании итогов выборов в Госдуму в Крыму, о чём проинформировали турецких коллег.

«Тема Крыма - это тема, по которой наши позиции диаметральным образом расходятся. Мы сожалеем в связи с такой позицией Турции, но надеемся, что со временем будет проявлена политическая воля и Турция изменит эту свою позицию», - отметил Песков.

Ранее в МИД Турции заявили, что выборы, прошедшие в Крыму, являются нелегитимными.

