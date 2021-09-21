Песков прокомментировал решение Турции не признавать итогов выборов в Крыму
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что наличие разногласий по существенным вопросам «не должно являться препятствием» для развития российско-турецких отношений, сообщает ТАСС.
По его словам, в Кремле сожалеют в связи с заявлением Турции о непризнании итогов выборов в Госдуму в Крыму, о чём проинформировали турецких коллег.
«Тема Крыма - это тема, по которой наши позиции диаметральным образом расходятся. Мы сожалеем в связи с такой позицией Турции, но надеемся, что со временем будет проявлена политическая воля и Турция изменит эту свою позицию», - отметил Песков.
Ранее в МИД Турции заявили, что выборы, прошедшие в Крыму, являются нелегитимными.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru