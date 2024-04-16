Гросси заявил о невозможности установить виновных в атаках на ЗАЭС
Назвать виновных в атаках на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) в настоящее время невозможно, заявил журналистам генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.
По его словам, у организации нет неопровержимых доказательств, которые указывали бы на вину какой-либо стороны. Гросси отметил, что для установления причастности нужны остатки боеприпасов или другого вооружения.
«В данном случае это просто невозможно», - приводит слова главы МАГАТЭ РИА Новости.
Украинские войска 7 апреля ударили по куполу шестого энергоблока ЗАЭС. Специалисты не зафиксировали угрозы нарушения пределов безопасности, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru