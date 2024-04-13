Все энергоблоки Запорожской АЭС перевели в состояние «холодный останов»
Реакторную установку энергоблока № 4 Запорожской атомной электростанции перевели в режим «холодный останов», теперь в таком состоянии находятся все шесть блоков АЭС. Об этом сообщил официальный Telegram-канал электростанции.
Отмечается, что работы провели штатно в 07:30. Пределы и условия безопасной эксплуатации не были нарушены, радиация на промышленной площадке, в санитарно-защитной зоне, зоне наблюдения держится в пределах природных значений.
Как напомнили на ЗАЭС, состояние «холодный останов» предполагает, что реактор заглушен при низких давлении и температуре охлаждающей воды.
Ранее экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что ЗАЭС следовало остановить еще в марте 2022 года. По словам эксперта, нельзя отключать «то одну линию электропередач, то другую».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru