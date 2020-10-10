Грета Тунберг агитирует за Байдена на выборах в США

«Я никогда не занимаюсь партийной политикой. Но предстоящие выборы в США выше всего этого… Просто организуйтесь и соберите всех проголосовать за Байдена», - пишет 17-летняя Тунберг в Twitter.

Напомним, Грета Тунберг стала самой молодой обладательницей премии «Человек года – 2019» по версии журнала Time за за 92-летнюю историю награды. Президент США Дональд Трамп назвал победу Тунберг «нелепой».

Напомним, за пост президента США борются действующий американский лидер Дональд Трамп и Джо Байден.

