Трамп считает, что Байден не сможет быть президентом США даже два месяца

Джо Байден, который является кандидатом на пост президента США от Демократической партии, в случае своей победы на выборах, не сможет исполнять обязанности главы государства даже короткое время. Об этом в эфире телеканала Fox Business заявил действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Байден не будет президентом и в течение двух месяцев», — заявил Трамп.

Отвечая на вопрос о том, означает ли это, что Джо Байден покинет пост президент через два месяца, глава Белого дома заявил, что умственные способности этого политика недостаточны для того, чтобы быть главой государства.

«Вы знаете это, и всем остальным это известно», — отметил действующий президент США.