Трамп считает, что Байден не сможет быть президентом США даже два месяца

Джо Байден, который является кандидатом на пост президента США от Демократической партии, в случае своей победы на выборах, не сможет исполнять обязанности главы государства даже короткое время. Об этом в эфире телеканала Fox Business заявил действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Байден не будет президентом и в течение двух месяцев», — заявил Трамп.

Отвечая на вопрос о том, означает ли это, что Джо Байден покинет пост президент через два месяца, глава Белого дома заявил, что умственные способности этого политика недостаточны для того, чтобы быть главой государства.

«Вы знаете это, и всем остальным это известно», — отметил действующий президент США.

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Между тем, ранее в четверг, 8 октября, стало известно, что вторые предвыборные дебаты Трампа и Байдена пройдут 15 октября в виртуальном формате. Об этом сообщил телеканал C-SPAN. Источник уточнил, что оппоненты будут находиться во время дебатов в разных местах, а модератор будет курировать их из Майами. Такое решение было принято с целью защитить здоровье и безопасность политиков.

Однако Трамп, который недавно перенес коронавирусную инфекцию, выступил против такого формата дебатов. Он заявил, что не собирается тратить на них время, передает телеканал Fox Business.

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ФОТО: РИА Новости/Эва Мари Ускатеги
ТЕГИ:ВыборыПрезидент СШАДжо БайденДональд Трамп
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