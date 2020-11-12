Греф: США почти израсходовали ресурс для антироссийских санкций

Как считает банкир, новая администрация президента тоже будет пытаться вводить санкции против Москвы. При этом Греф не смог предсказать, какой может быть введен «санкционный пакет».

Как сообщалось, американские конгрессмены договорились включить в законопроект об обороне новые санкции против газопровода «Северный поток 2».

Санкции будут направлены против страховых и сертификационных компаний, которые работают с российскими судами по завершению проекта.

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в эфире НСН выразил мнение, что новые санкции мало повлияют на завершение проекта.

Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Олег Морозов в эфире НСН отметил, что любые санкции против «Северного потока-2» прямо или косвенно бьют по всем участникам этого проекта, а не только по России.

