Гражданин России попал под санкции США за киберактивность
16 мая 202317:57
США ввели санкции против россиянина Михаила Матвеева, сообщает пресс-служба американского министерства финансов.
В сообщении говорится, что гражданин РФ 1992 года рождения, прописанный в Калининграде, также известен под псеводнимами «Uhodiransomwar» или «Wazawaka».
Отмечается, что Матвеев попал в «чёрный» список за киберактивность. Других подробностей нет.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван опасается западных санкций, которые могут ввести из-за сотрудничества с Россией, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru