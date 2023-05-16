Гражданин России попал под санкции США за киберактивность

В сообщении говорится, что гражданин РФ 1992 года рождения, прописанный в Калининграде, также известен под псеводнимами «Uhodiransomwar» или «Wazawaka».

Отмечается, что Матвеев попал в «чёрный» список за киберактивность. Других подробностей нет.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван опасается западных санкций, которые могут ввести из-за сотрудничества с Россией, сообщает RT.