В Госдуме взялись за «голову» после конфликта Жириновского с экс-послом Азербайджана
По мнению Виктора Водолацкого, нужно наказать «режиссера» этой перепалки, который дирижирует подобными антироссийскими выпадами в странах СНГ.
Азербайджан сам должен разбираться с оскорбительными для России высказываниями своего бывшего дипломата, за которыми может стоять «режиссер», заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Ранее бывший посол Азербайджана в России Исфандияр Вагабзаде, вступив в заочную полемику с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, допустил ряд оскорбительных высказываний в отношении России и русских.
«Данный гражданин-подонок Вагабзаде не имеет отношения к официальной власти. Часто бывая в Азербайджане в составе официальных делегаций и общаясь с президентом Алиевым, я неоднократно слышал его заявления о том, что Азербайджан видит Россию, как дружескую страну и стратегического партнера. Сегодня на территории этой страны открывается больше всего русских школ. Сегодня это задача №1, которую поставил президент Алиев. Естественно, азербайджанский народ в своем большинстве, за 90%, за то, чтобы отношения между Россией и Азербайджаном были на высоком уровне. При этом существуют подонки, националисты - и в Киргизии, и в Казахстане, и в Азербайджане, которые высказывают свое личное мнение и негатив в отношении России, русского языка. Реагировать на таких людей и принимать какие-то меры в адрес государства, наверное, не стоит. Меры должно принять само государство, чей гражданин разжигает межнациональную рознь», - сказал Водолацкий.
По его мнению, за подобными высказываниями могут стоять режиссеры и дирижеры, которых следует совместными усилиями найти и «оторвать голову».
«Скорее всего, есть какой-то режиссер, выискивающий в этих республиках вот таких отморозков, которые за определенные финансовые ресурсы делают подобные высказывания или провоцируют русскоязычное население. Задача соответствующих служб этих государств и наших служб, занимающихся внешней политикой, найти этого режиссера или дирижера этих событий и оторвать ему голову. Это будет, наверное, более правильно», - считает парламентарий.
При этом он отметил, что высказывания Жириновского являются его личным мнением и не являются официальной позицией российского государства. Конфликт с Вагабзаде возник именно из-за слов политика о том, что никто не имеет право «косо» смотреть на российских миротворцев, что в Азербайджане царит диктатура, а территорию страны иранский шах в своё время подарил Российской империи.
«Жириновский бывает горяч в некоторых действиях и высказываниях, но его действия не отражают государственную политику и являются личным мнением лидера ЛДПР. Во-вторых, он азербайджанский народ не оскорблял и не обзывал. В отношении народа и президента он резких высказываний, как Вагабзаде, не делал. Наши отношения с руководством и народом Азербайджана выстроены и все больше будут выстраиваться в нормальный диалог», - заключил собеседник НСН.
Ранее азербайджанский политолог Тофик Аббасов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что власти Азербайджана никак не отреагируют на заявления своего бывшего дипломата, как и российская сторона - на высказывания Жириновского. При этом Аббасов призвал не преувеличивать масштабы «спора» и не проецировать его на отношения двух стран.
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