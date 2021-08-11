В Госдуме взялись за «голову» после конфликта Жириновского с экс-послом Азербайджана

Азербайджан сам должен разбираться с оскорбительными для России высказываниями своего бывшего дипломата, за которыми может стоять «режиссер», заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

Ранее бывший посол Азербайджана в России Исфандияр Вагабзаде, вступив в заочную полемику с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, допустил ряд оскорбительных высказываний в отношении России и русских.