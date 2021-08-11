Оскорбивший Жириновского дипломат не служит в МИД, заявили в Баку

В Баку заявили, что дипломат, который оскорбил Владимира Жириновского, больше не служит в Министерстве иностранных дел. Он был уволен из-за недочетов в работе 5 лет назад, поэтому МИД Азербайджана отказался комментировать высказывания экс-дипломата Исфандияра Вагабзаде. Об этом пишет "РИА Новости".

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что собирается направить письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. В нем он потребует возбудить уголовное дело в отношении азербайджанского дипломата. Жириновский считает слова бывшего дипломата оскорбительными не только для себя, но и для всех россиян.

Скандал разгорелся из-за появления в социальных сетях оскорбительного видеоролика. В нем человек, представившийся бывшим послом Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Исфандияром Вагабзаде, выступает с оскорблениями в адрес Жириновского и «русской нации», в ролике звучат слова «свиньи», «осел» и другие.

В Баку призвали не реагировать на «спор» Жириновского с экс-послом. Азербайджанский политолог Тофик Аббасов уверен, что власти двух стран не будут обращать внимания на подобные «глупые» высказывания.







