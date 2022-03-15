На поддержку экономики России направят около триллиона рублей
В план поддержки российской экономики включено более 100 инициатив на общую сумму около 1 трлн рублей. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает РБК.
В ходе заседания президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики страны в условиях санкций Мишустин подчеркнул, что большой блок посвящен импорту, «чтобы предприятия и люди могли сохранить максимально возможный в текущих условиях доступ к необходимым ресурсам и товарам».
Кроме того, премьер-министр отметил, что правительство России сейчас рассматривает несколько совместных мер с партнерами России по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).
Мишустин обратил внимание, что проект поддержки экономики будет постоянно пополняться.
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