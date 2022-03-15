На поддержку экономики России направят около триллиона рублей

В ходе заседания президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики страны в условиях санкций Мишустин подчеркнул, что большой блок посвящен импорту, «чтобы предприятия и люди могли сохранить максимально возможный в текущих условиях доступ к необходимым ресурсам и товарам».

Кроме того, премьер-министр отметил, что правительство России сейчас рассматривает несколько совместных мер с партнерами России по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).

Мишустин обратил внимание, что проект поддержки экономики будет постоянно пополняться.

