На поддержку экономики России направят около триллиона рублей

В план поддержки российской экономики включено более 100 инициатив на общую сумму около 1 трлн рублей. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает РБК.

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В ходе заседания президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики страны в условиях санкций Мишустин подчеркнул, что большой блок посвящен импорту, «чтобы предприятия и люди могли сохранить максимально возможный в текущих условиях доступ к необходимым ресурсам и товарам».

Кроме того, премьер-министр отметил, что правительство России сейчас рассматривает несколько совместных мер с партнерами России по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).

Мишустин обратил внимание, что проект поддержки экономики будет постоянно пополняться.

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Фото: government.ru
ТЕГИ:ЭкономикаМихаил Мишустин
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