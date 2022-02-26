Граждан США призвали немедленно покинуть Белоруссию

В документе говорится, что в связи с военной операцией России на Украине в регионе фиксируется «повышенная напряжённость». В ведомстве отметили, что возможности американского правительства по оказанию плановых или неотложных услуг сильно ограничены.

Госдеп также призвал американцев «избегать публичных демонстраций», не исключив преследования, «направленные конкретно против иностранцев».

Ранее руководитель пресс-службы Госдепа США Нед Прайс заявил, что американские дипломаты в рамках правил безопасности днем будут работать на Украине во Львове, а на ночь уезжать в Польшу, пишет Газета.ру.

