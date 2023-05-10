«Граничит с безумием»: Песков оценил решение Польши переименовать Калининград

По его словам, об этом свидетельствуют действия польских властей, в том числе переименование российского Калининграда в Крулевец.

«Это даже уже не русофобия, это такой граничащий с безумием процесс, который происходит в Польше... это повторяется на протяжении многих столетий, с XVI-XVII века, а то и раньше даже», - указал он, отметив, что в Кремле оценивают такие действия, как «недружественные и враждебные действия».

Песков добавил, что ничего хорошего для Польши и поляков такие действия не несут.

Ранее комиссия по стандартизации географических названий Польши рекомендовала жителям страны называть российский город Калининград польским топонимом «Крулевец», сообщает RT.