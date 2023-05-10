«Граничит с безумием»: Песков оценил решение Польши переименовать Калининград
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в своей ненависти к русским Польша, на протяжении всей истории, «скатывается в безумие», сообщает ТАСС.
По его словам, об этом свидетельствуют действия польских властей, в том числе переименование российского Калининграда в Крулевец.
«Это даже уже не русофобия, это такой граничащий с безумием процесс, который происходит в Польше... это повторяется на протяжении многих столетий, с XVI-XVII века, а то и раньше даже», - указал он, отметив, что в Кремле оценивают такие действия, как «недружественные и враждебные действия».
Песков добавил, что ничего хорошего для Польши и поляков такие действия не несут.
Ранее комиссия по стандартизации географических названий Польши рекомендовала жителям страны называть российский город Калининград польским топонимом «Крулевец», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru