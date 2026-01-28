Готовятся к войне? Си Цзиньпин наводит порядок в армии Китая
Кирилл Котков в беседе с НСН предположил, что Китай может готовиться к крупному военному противостоянию со Штатами и их союзниками.
Учитывая глобальные перестановки в высшем военном руководстве Китая, Си Цзиньпин может готовиться к какому-то серьезному военному конфликту. Об этом НСН рассказал глава Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.
В Минобороны Китая заявили о начале расследования в отношении высокопоставленного генерала Чжан Юся по обвинению в «серьезных нарушениях дисциплины и закона», пишет The Wall Street Journal. Также под следствием находится еще один высокопоставленный военный офицер, генерал Лю Чжэньли, который является начальником штаба Объединенного штаба комиссии — высшего военного органа Китая. Котков раскрыл, что это может означать.
«А в Центральном военном совете Китая остались только Си Цзиньпин и еще один высокопоставленный военный. На первых двух сроках Си Цзиньпин военных не трогал. Это началось после того, он провел достаточно успешную кампанию по искоренению коррупции и вообще по закручиванию гаек в отношении китайского чиновничества. Очевидно, что Китай готовится к чему-то серьезному. Китайское руководство, видимо, находится в ожидании некоего военного конфликта. Теоретически этот конфликт может быть с США и их союзниками. И по всей видимости в высшем военном руководстве Китая не все мнения совпадали с мнением Си Цзиньпина. Что интересно, что это люди самого Си Цзиньпина. Главное для нас, чтобы Китай оставался дружественным и предсказуемым по отношению к нам. Пока что было заявление со стороны КНР, что Китай и Россия по линии Минобороны готовы нести ответственность за мировой порядок. Но что будет дальше - время покажет», - отметил он.
Также Котков предположил, что вряд ли речь идет о подготовке к силовому возврату Тайваня под свой контроль, так как это будет означать открытое противостояние со Штатами.
«Вообще с момента прихода Си Цзиньпина к власти видна авторитаризация китайского режима. Поэтому неудивительно, что сначала взялись за гражданских, а теперь и за военных. Но и в ожидании некого крупного конфликта в Китае, конечно, учитывали опыт российской СВО, в том числе и в отношении высшего военного руководства. Что касается воссоединения с Тайванем, то это будет равно открытому военному конфликту с США. Поэтому не Тайвань там будет основным противником, если, конечно, американцы не сдадут его в обмен на какие-то очень серьезные уступки», - рассказал Котков.
Ранее Котков говорил НСН, что США стараются всеми силами перетянуть Россию в антикитайский лагерь, и готовы пойти на любые шаги.
