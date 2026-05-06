Минпромторг поддержал НДС в 22% на зарубежные интернет-заказы с 2027 года
Минпромторг и Минфин РФ прорабатывают введение НДС на зарубежные интернет-заказы. Об этом сообщает ТАСС.
Предполагается, что в 2027 году НДС составит 7%, а в 2028 году вырастет до 14%. В 2029 году ставка будет увеличена до 22%.
«При этом Минпромторг поддерживает введение с 1 января 2027 года НДС на иностранные товары в размере 22%», - говорится в сообщении.
Ранее в Ассоциации представителей электронной торговли (АПЭТ) заявили, что одномоментный ввод НДС в 22% на импортные товары приведёт к массовому уходу потребителей с маркетплейсов в нерегулируемые каналы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
