Мэра Уфы Мавлиева отпустили под домашний арест
Мэра Уфы Ратмира Мавлиева, который обвиняется во взяточничестве и превышении должностных полномочий, был отпущен под домашний арест до 28 июня. Об этом РИА Новости рассказал адвокат чиновника Марат Самойлов.
Верховный суд Башкирии объяснил, что решение принято «с учётом обстоятельств дела, данных о личности обвиняемого и наличия у него малолетних детей».
«Суд пришел к выводу, что цели органов предварительного следствия могут быть достигнуты избранием более мягкой меры пресечения», - говорится в сообщении.
Ранее под домашний арест поместили члена совета директоров «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики» Артёма Довлатова, который проходит по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Мэра Уфы Мавлиева отпустили под домашний арест
- Позагорать? Зачем Мерц решил отправить немецкий корабль в Ормузский пролив
- Россиянам рассказали о рисках незаконной перепланировки квартиры
- Милонов раскритиковал запрет иностранной музыки на выпускных в школах
- Для людей со странностями? Бывший судья объяснил пользу и вред от судебного туризма
- ВС РФ нанесли удар по складам горючего ВСУ
- Иран получил от России более 325 тонн гумпомощи за время конфликта с США
- Вечеринки и друзья: На какие хитрости идут фитнес-клубы для удержания клиентов
- Актер Джон Малкович стал гражданином Хорватии
- Подозрительные скидки: Как выбрать надежный фитнес-клуб