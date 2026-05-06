Мэра Уфы Мавлиева отпустили под домашний арест

Мэра Уфы Ратмира Мавлиева, который обвиняется во взяточничестве и превышении должностных полномочий, был отпущен под домашний арест до 28 июня. Об этом РИА Новости рассказал адвокат чиновника Марат Самойлов.

Верховный суд Башкирии объяснил, что решение принято «с учётом обстоятельств дела, данных о личности обвиняемого и наличия у него малолетних детей».

«Суд пришел к выводу, что цели органов предварительного следствия могут быть достигнуты избранием более мягкой меры пресечения», - говорится в сообщении.

Ранее под домашний арест поместили члена совета директоров «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики» Артёма Довлатова, который проходит по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

