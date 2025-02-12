Госсекретарь США отказался назвать сроки урегулирования на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио не стал называть сроки предполагаемого урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Не думаю, что кто-либо может назвать срок или дату. Это трудно, это конфликт, который продолжается два года. Очевидно, что существует множество сложностей, поэтому я совсем бы не хотел привязывать срок», — заявил госсекретарь в интервью каналу.

Как отметил глава Госдепартамента, Вашингтон хочет как можно скорее увидеть завершение конфликта, однако властям предстоит «много работы».

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в процессе урегулирования ситуации на Украине достигнут «хороший прогресс».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Государственный департамент СШАУкраинаСША

Горячие новости

Все новости

партнеры