Госсекретарь США отказался назвать сроки урегулирования на Украине
Госсекретарь США Марко Рубио не стал называть сроки предполагаемого урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщает телеканал CNN.
«Не думаю, что кто-либо может назвать срок или дату. Это трудно, это конфликт, который продолжается два года. Очевидно, что существует множество сложностей, поэтому я совсем бы не хотел привязывать срок», — заявил госсекретарь в интервью каналу.
Как отметил глава Госдепартамента, Вашингтон хочет как можно скорее увидеть завершение конфликта, однако властям предстоит «много работы».
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в процессе урегулирования ситуации на Украине достигнут «хороший прогресс».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru