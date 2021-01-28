Брата Навального и Любовь Соболь задержали на 48 часов

Брата оппозиционера Алексея Навального Олега задержали на 48 часов. Об этом сообщил в своём Twitter директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иностранным агентом) Иван Жданов.

По словам Жданова, задержание означает, что Олег Навальный проходит подозреваемым по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм, сообщает «Свободная пресса».

Кроме того, на 48 часов задержана юрист ФБК Любовь Соболь, отмечает Газета.ру. Как сообщил в Twitter её адвокат Владимир Воронин, Соболь задержали «на основании показаний очевидцев нарушения ей санитарных норм». Юриста отправили в изолятор временного содержания на Петровке.

Накануне в рамках уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в квартирах участников несогласованной акции 23 января прошло около 15 обысков. Правоохранители обыскали квартиры Алексея Навального, его супруги Юлии и брата Олега, Любови Соболь, а также офис ФБК и студию канала «Навальный.Live».

