Госсекретарь США Блинкен счел безответственным обновление ядерной доктрины РФ
Обновление ядерной доктрины России является безответственным шагом со стороны Москвы, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Он отметил, что изменение ядерной доктрины безответственно, особенно на фоне проходящей в Нью-Йорке Генассамблеи ООН, где собрались мировые лидеры для обсуждения мировых кризисов. По словам Блинкена, адаптация Россией доктрины к актуальным событиям является «несвоевременной».
Ранее президент РФ Владимир Путин провел заседание Совбеза, на котором были обновлены основы ядерного сдерживания. Теперь, в частности, агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будут считать совместным нападением на РФ.
Генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой в разговоре с НСН отмечал, что обновленные основы ядерного сдерживания дают понять, что Россия может нанести ядерный удар по США, поскольку эта страна всячески поддерживает Украину и управляет ее армией, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru