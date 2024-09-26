Госсекретарь США Блинкен счел безответственным обновление ядерной доктрины РФ

Ранее президент РФ Владимир Путин провел заседание Совбеза, на котором были обновлены основы ядерного сдерживания. Теперь, в частности, агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будут считать совместным нападением на РФ.

Генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой в разговоре с НСН отмечал, что обновленные основы ядерного сдерживания дают понять, что Россия может нанести ядерный удар по США, поскольку эта страна всячески поддерживает Украину и управляет ее армией, передает «Радиоточка НСН».

