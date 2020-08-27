Госсекретарь Союзного государства опроверг свою отставку

«Не подавал никаких рапортов и не собираюсь», - заявил Рапота РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что у России есть обязательства перед Минском в сфере безопасности. По его словам, Москва по просьбе Лукашенко создала резерв правоохранителей для Белоруссии, однако использовать его не будет по крайней мере до тех пор, пока ситуация не выйдет из под контроля.

