Госсекретарь Союзного государства опроверг свою отставку

Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота заверил, что не собирается подавать заявление об отставке на фоне ситуации в Белоруссии.

Ранее информация о его возможной отставке распространили некоторые Telegram-каналы.

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«Не подавал никаких рапортов и не собираюсь», - заявил Рапота РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что у России есть обязательства перед Минском в сфере безопасности. По его словам, Москва по просьбе Лукашенко создала резерв правоохранителей для Белоруссии, однако использовать его не будет по крайней мере до тех пор, пока ситуация не выйдет из под контроля.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Белоруссия
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