Гособвинитель запросил для пресс-секретаря Навального 2 года ограничения свободы
Гособвинитель запросил два года ограничения свободы по «санитарному делу» для пресс-секретаря российского оппозиционера Алексея Навального Киры Ярмыш, говорится в её Twitter.
Прокурор попросил не отменять женщине домашний арест до вступления приговора в силу, сообщила РБК представитель Ярмыш.
Басманный суд Москвы 1 февраля отправил Ярмыш по "санитарному делу", связанному с нарушением санитарных норм на несогласованном митинге в поддержку Алексея Навального. В этом деле также фигурируют муниципальные депутаты, брат Навального Олег и участница группы Pussy Riot Мария Алехина.
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