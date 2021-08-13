Гособвинитель запросил для пресс-секретаря Навального 2 года ограничения свободы

Прокурор попросил не отменять женщине домашний арест до вступления приговора в силу, сообщила РБК представитель Ярмыш.

Басманный суд Москвы 1 февраля отправил Ярмыш по "санитарному делу", связанному с нарушением санитарных норм на несогласованном митинге в поддержку Алексея Навального. В этом деле также фигурируют муниципальные депутаты, брат Навального Олег и участница группы Pussy Riot Мария Алехина.

