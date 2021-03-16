СМИ: Следствие попросило суд оставить Ярмыш и Соболь под домашним арестом до лета

Следствие обратилось в суд с просьбой оставить пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш, а также Любовь Соболь и других сотратников политика под домашним арестом, сообщает РИА Новости.

Уголовное дело по статье «нарушение санитарно-эпидемиологических правил» было возбуждено после несанкционированных акций 23 января в Москве, на которых, по данным правоохранителей, приняли участие 19 человек с COVID-19, тем самым «создав угрозу массового заболевания».

По данной статье брат Навального Олег, его соратники Ярмыш, Соболь и Олег Степанов, а также участница Pussy Riot Мария Алехина и глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева уже были отправлены под домашний арест до 23 марта, сообщает Ura.ru.

Теперь же следователи просят продлить им срок домашнего ареста до лета.

Акции протеста прошли в России после ареста оппозиционера Алексея Навального 23 и 31 января, а также 2 февраля, после того, как суд заменил ему условное наказание на реальный срок и приговорил к 3,5 годам реального заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев.

