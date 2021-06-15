Госдума рассмотрит проект об ответных мерах на недружественные действия США

Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект о мерах в ответ на недружественные действия США и других стран. Документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.

НАТО призвала Россию исключить Чехию и США из списка недружественных государств

Так, согласно тексту проекта, банкам могут запретить выдавать зарубежным властям конфиденциальную информацию, которая составляет банковскую тайну. В число этих данных входят сведения о клиентах и их операциях, кроме тех случаев, которые регламентируются правовыми актами Российской Федерации.

Кроме того, в случае принятия закона банки будут обязаны передавать информацию о запросе иностранных властей в Федеральную службу по финансовому мониторингу и ЦБ России.

Ранее Госдума приняла законопроект о недружественных государствах. В список вошли США и Чехия.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:БанкиОтветные Санкции РоссииСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры