Госдума рассмотрит проект об ответных мерах на недружественные действия США
Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект о мерах в ответ на недружественные действия США и других стран. Документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.
Так, согласно тексту проекта, банкам могут запретить выдавать зарубежным властям конфиденциальную информацию, которая составляет банковскую тайну. В число этих данных входят сведения о клиентах и их операциях, кроме тех случаев, которые регламентируются правовыми актами Российской Федерации.
Кроме того, в случае принятия закона банки будут обязаны передавать информацию о запросе иностранных властей в Федеральную службу по финансовому мониторингу и ЦБ России.
Ранее Госдума приняла законопроект о недружественных государствах. В список вошли США и Чехия.
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