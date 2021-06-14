НАТО призвала Россию исключить Чехию и США из списка недружественных государств

НАТО призвала Россию исключить США и Чехию из списка недружественных государств. Об этом говорится в заявлении по итогам саммита Североатлантического альянса, прошедшего в Брюсселе в понедельник.

«Мы призываем Россию отменить определение Чешской Республики и Соединенных Штатов как "недружественных стран" и воздержаться от любых других шагов, несовместимых с Венской конвенцией о дипломатических сношениях», — отмечается в документе.

Также альянс выразил солидарность с Чехией и другими союзниками, пострадавшими от «гибридных действий» России. Как отмечается в заявлении, Москва ведет «незаконные и деструктивные действия российских спецслужб на территории союзников, некоторые из которых унесли жизни граждан и причинили значительный материальный ущерб».

В документе по итогам саммита НАТО указано, что РФ активизировала «попытки вмешательства в выборы союзников и демократические процессы; политическое и экономическое давление и запугивание; широкомасштабные кампании дезинформации».

Кроме того, в НАТО считают, что Москва усилила «злонамеренную кибер-деятельность» и бездействует по отношению к киберпреступникам, в том числе действующим с территории России и атакующим важную инфраструктуру в странах альянса.

Тем не менее, участники саммита НАТО подтвердили готовность к диалогу с Россией и усилению сдерживания страны.

